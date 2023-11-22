Haberler Gündem Kasım ayı enflasyon beklentisi tahmin anketi açıklandı! 2023 TÜİK Kasım ayı enflasyon oranı rakamları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Kasım ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı! 2023 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon rakamları gündemdeki yerini koruyor. Memur ve emekli maaşlarının zam oranlarının belirlenmesinde önem arz eden enflasyon verileri her ayın ilk haftasında TÜİK tarafından açıklanıyor. Kasım ayı enflasyon beklentisi TCMB Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nin yayımlanmasıyla belli oldu. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Kasım ayı enflasyon beklenti anketi ile ilgili detaylar... Habertürk Giriş: 22.11.2023 - 19:31 Güncelleme: 22.11.2023 - 19:31 facebook

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Kasım ayı enflasyon oranları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu ayki verilerin açıklanmasıyla memur ve emekli zammında kritik bir yere sahip olan 5 aylık enflasyon farkı netleşecek. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Kasım ayı enflasyon beklentisi anketi hakkında detaylar...

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KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon oranları her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak bugünün hafta sonuna denk gelmesi durumunda veriler ayın 3'ünden sonraki ilk pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Kasım ayı enflasyon rakamları 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.