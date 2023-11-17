Haberler Gündem Kasım ayı enflasyon beklentisi tahmini anketi: 2023 Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kasım ayı enflasyon beklentisi anketi açıklandı! 2023 Kasım ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon tahmini beklentisi anketi TCMB Merkez Bankası tarafından yayımlandı. Memur ve emekli maaşı zam oranları gibi birçok ekonomik faktörü direkt olarak etkileyen enflasyon verileri gündemdeki yerini aldı. İşte, Kasım ayı enflasyon oranı beklentisi anketi ile "2023 Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı hakkında detaylar... Habertürk Giriş: 17.11.2023 - 11:23 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:23 facebook

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TCMB Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi ile enflasyon beklentileri belli oldu. Kasım ayı enflasyon oranlarına odaklanan milyonlar, merakla beklenen verilerin ne zaman açıklanacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 Kasım ayı enflasyon beklentisi anketi...

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KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon oranları her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak bugünün hafta sonuna denk gelmesi durumunda veriler ayın 3'ünden sonraki ilk pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Kasım ayı enflasyon rakamları 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.