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Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 kasım enflasyon rakamları açıklanıyor...

Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle yurt genelinde ekonomik gelişmeler merakla araştırılıyor. Vatadaşların en çok merak ettiği konulardan biri de enflasyon rakamları oluyor. Peki Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 kasım enflasyon rakamları açıklanıyor...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranları vatandaşın gündeminde. TÜİK, güncel enflasyon rakamlarını her ayın başında vatandaşlarla paylaşıyor.

2021 ENFLASYON ORANLARI NEDİR?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 5,29 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 7,88 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,12 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 27,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,23 ile lokanta ve oteller ve yüzde 23,03 ile ev eşyası oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ekim ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,17 ile eğitim, yüzde 0,51 ile eğlence ve kültür ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 7,56 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,97 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 2,43 ile ulaştırma oldu.

Ekim 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 46 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 38 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 331 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,25 artış gerçekleşti.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamları 3 Kasım'da açıklanmıştı. Bu durumda Kasım ayı enflasyon rakamlarının Aralık ayının 3'ünde açıklanması bekleniyor.

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