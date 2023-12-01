Haberler Gündem Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte Kasım ayı enflasyon tahminleri

Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte Kasım ayı enflasyon tahminleri Kasım ayı enflasyon oranları için geri sayım sürüyor. Emekli ve memur maaş zamları, kira artış oranı ve birçok ekonomik verinin hesaplanmasında değerlendirmeye alınan veriler kamuoyu tarafından merak ediliyor. Peki, Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte Kasım ayı enflasyon tahminleri... Habertürk Giriş: 01.12.2023 - 11:56 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:56 facebook

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Kasım ayı enflasyon verileri için geri sayım sürüyor. Emekli, memur ve kiracılar tarafından merakla beklenen Kasım ayı enflasyon verileriyle iligli tahmin anketi yayınlandı. Peki, Kasım ayı enflasuon oranları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

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KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon oranları her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak bugünün hafta sonuna denk gelmesi durumunda veriler ayın 3'ünden sonraki ilk pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Kasım ayı enflasyon rakamları 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.