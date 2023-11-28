Haberler Gündem Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? TÜİK 2023 Kasım ayı enflasyon beklenti anketi belli oldu

2023 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları ay sonu yaklaştıkça bir kez daha gündem olmuş durumda. Söz konusu duruma ilişkin en çok; TÜİK Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve beklenti ne yönde sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren rakamlara dair bilgiler... Habertürk Giriş: 28.11.2023 - 17:07 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:07 facebook

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2023 Kasım ayı enflasyon rakamlarına ilişkin beklenen tarih geldi çattı. Ekonomideki seyri etkileyecek oranlara dair vatandaşlar hem beklentileri hem de söz konusu oranların ne zaman açıklanacağına dair aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

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KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon oranları her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak bugünün hafta sonuna denk gelmesi durumunda veriler ayın 3'ünden sonraki ilk pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Kasım ayı enflasyon rakamları 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.