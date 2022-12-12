Dünya ekonomisine yön veren ABD Merkez Bankası FED toplantısı ile ilgili resmi açıklama geldi. Kasım ayı faiz kararının duyurulacağı toplantının tarihi belli oldu. FED Başkanı Powell tarafından yapılacak açıklamayla duyurulacak olan FED faiz kararına ilişkin ayrıntıları ve toplantı tarihini derledik!