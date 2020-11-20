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Haberlerİş-YaşamKasım ayı tüketici güven endeksi açıklandı - haberler
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Kasım ayı tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),kasım ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azaldı; Ekim ayında 81,9 olan endeks, Kasım ayında 80,1 oldu.

Kasım ayı tüketici güven endeksi açıklandı - haberler
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azaldı; Ekim ayında 81,9 olan endeks, Kasım ayında 80,1 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım 2020

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 66.6 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ekim ayında 69,4 iken, Kasım ayında %4,1 oranında azalarak 66,6 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79.0 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ekim ayında 79,5 iken, Kasım ayında %0,6 oranında azalarak 79,0 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 78.7 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ekim ayında 81,4 iken, Kasım ayında %3,3 oranında azalarak 78,7 oldu.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 96.2 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Ekim ayında 97,4 iken, Kasım ayında %1,2 oranında azalarak 96,2 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Kasım 2020


Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi ve tüketici eğilimine ilişkin endeksler, Kasım 2020

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