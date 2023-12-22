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34 YILIN EN YAĞIŞLI KASIM AYI Yağış verilerine göre Türkiye genelinde son 34 yılın en yağışlı kasım ayı gerçekleşti. 1991-2020 kasım ayı normali 58,3 milimetre olan ve 2022 yılı kasım ayında 46,2 milimetre yağış alan Türkiye'de 2023 Kasım ayı yağışı 109,3 milimetre kaydedildi. Yağışlar normaline göre yüzde 88, geçen yıl kasım ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi. En fazla yağış 295,5 milimetre ile Zonguldak'ta, en düşük yağış ise 25,7 milimetre ile Iğdır'da ölçüldü. Yağışlar, Kırklareli, İstanbul, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Bartın, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Adıyaman, Diyarbakır ve Şırnak çevrelerinde yer yer normalinin 3 katına varan artışlar gösterdi.

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EN FAZLA YAĞIŞ ZONGULDAK'TA Antalya'nın batısı, Burdur, Niğde, Karaman, Ordu, Hatay ve Iğdır çevrelerinde ise normallerine göre yüzde 40'a varan azalma kaydedildi. İl geneli en fazla yağış 295,5 milimetre ile Zonguldak'ta meydana gelirken, en az yağış alan il ise 25,7 milimetre ile Iğdır oldu. İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Bingöl, Zonguldak, Bursa, Bolu, Düzce, Bartın, Tunceli, Sakarya, Diyarbakır illerinde son 63 yılın en yüksek kasım ayı yağışı gerçekleşti. Normaline göre en fazla azalma ise yüzde 21 ile Ordu'da meydana geldi.

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KASIM AYINDA ORTALAMA 12,7 YAĞIŞLI GÜN Yağışlı gün sayısı verilerine göre Türkiye genelinde kasım ayında ortalama 12,7 yağışlı gün gerçekleşti. 1991-2020 normali 8,4 gün olan Türkiye'de, yağışlı gün sayıları Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Ege Bölgesi'nin orta ve kuzey kesimleri ile Antalya ve Kahramanmaraş çevrelerinde 15-20 gün aralığında gerçekleşti. Adana ve Mersin çevrelerinde ise yer yer 5 günün altına düştü.

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