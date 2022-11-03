Fiyatların yükselmesiyle beraber sezonun büyük indirimleri hızla takip ediliyor. İndirimler de en çok satılan ürünlerden birisi de çamaşır makinesi deterjanı. Vatandaşlar uygun fiyatlı deterjanları alabilmek için düzenli olarak indirim fiyatlarını kontrol ediyor. İşte güncel 3 Kasım 2022 Perşembe çamaşır makinesi deterjan fiyatları.