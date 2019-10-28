Kasım kahkahası

BKM Mutfak'ın sahne gösterileri kasım ayında da tüm coşkusuyla devam edecek. Ünlü komedyenler, tek kişilik gösterileri ve stand up'larıyla kasımda da seyircilerine keyifli saatler yaşatacak.

Doğu Demirkol, Okan Çabalar, Mesut Süre, Miray, Özgür Turhan, Kıvanç Talu, Doğan Akdoğan, Lal Hayal, Sergen Deveci, Cihan Talay, Rabarba, İlker Gümüşoluk, Tahsin Hasoğlu ve Post42'nin tek kişilik gösterileri ve stand up'larının yanı sıra çocuklar da unutulmadı. BKM Mutfak'ın çocuklara yönelik sahne etkinliği ise 'Sevimli Dostlar' olacak.