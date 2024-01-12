Kasımda cari açık 2.7 milyar dolar oldu - Para Haberleri

Kasımda cari açık 2.7 milyar dolar oldu - Para Haberleri

Kasımda cari açık 2.7 milyar dolar oldu TCMB verilerine göre kasım ayında cari açık 2 milyar 722 milyon dolar oldu. Böylece 2 ayın ardından cari dengede açık verilmiş oldu

Merkez Bankası kasım ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre 2023 yılı kasım ayında cari denge 2 milyar 722 milyon dolar açık verdi.

Böylece 2 ayın ardından yeniden aylık bazda cari açık verilmiş oldu.

Cari denge ekim ayında 10 milyon dolar, eylülde de 1 milyar 916 milyon dolar fazla vermişti.

Dönem Cari işlemler hesabı (milyon $) 2022 Ocak-Kasım -43.070 2023 Ocak -10.495 2023 Şubat -9.117 2023 Mart -4.720 2023 Nisan -5.363 2023 Mayıs -7.776 2023 Haziran 720 2023 Temmuz -5.732 2023 Ağustos -326 2023 Eylül 1.916 2023 Ekim 10 2023 Kasım -2.722 2023 Ocak-Kasım -43.605

Böylece 2023'ün ilk 11 ayında cari açık bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.2 artarak 43 milyar 605 milyon dolara çıktı.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ FAZLA 2.1 MİLYAR DOLAR

Kasım ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2 milyar 153 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı kasımda 4 milyar 412 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3 milyar dolar olurken, bu kalem altındaki seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 347 milyon doları buldu.

Resmi rezervlerde kasımda 6 milyar 706 milyon dolar artış kaydedildi.

Net hata ve noksan kaleminde ise 1 milyar 974 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.