Kasımda ihracat düştü ithalat arttı

Ticaret Bakanlığı kasım ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 3.1 oranında azalışla 22 milyar 291 milyon dolara geriledi. İthalat ise 2.4 artışla 29 milyar 654 milyon dolara çıktı.

Böylece kasımda dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.3 artarak 7 milyar 363 milyon doları buldu.