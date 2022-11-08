7', 41' Ali Sühan
8', 32' Aytaç Kara
26' Hajradinovic
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 1461 Trabzon ile karşılaşıyor.
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
HAKEM: Alper Akarsu
SAAT: 13.00
YAYIN: A Spor
Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Ben Ounnes, Donk, Hajradinovic, Tirpan, Petretta, Aytaç Kara, Ali Sühan Demirel, Ahmet Engin, Berat Kalkan
1461 Trabzon: Özkan, Berkan, Onur, Mert, Ali Eren, Tunahan, Arif, Ahmet, Berkay Sefa, Denizhan, Fuat
Tek maça eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. tura yükselecek. Kasımpaşa, üçüncü eleme turunda Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup ederek adını 4. tura yazdırdı. 1461 Trabzon FK ise kupada mücadelesine 4. eleme turundan başladı.
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