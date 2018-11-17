Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek lacivert-beyazlı ekip, hazırlıkları kapsamında 21 yaş altı takımı ile Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde karşılaştı.

Karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan Kasımpaşa'nın gollerini Fode Koita (2), Samuel Eduok ve Hasan Bilal kaydetti.

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