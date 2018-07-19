Kasımpaşa Futbol Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre lacivert-beyazlılar, kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanan maçta Boluspor'u İlhan Depe, Diagne ve penaltıdan Trezeguet'in golleriyle sahadan 3-0 mağlup etti.

Kasımpaşa'da Mısırlı yıldız Mahmoud Hassan Trezeguet de müsabakanın 46. dakikasında oyuna girerken, 90. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti.

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