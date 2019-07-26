Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde sürdüren Kasımpaşa, Avusturya'da Macaristan temsilcisi Puskas FC ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 2. dakikasında Khalili'nin golüyle 1-0 öne geçen Kasımpaşa, 4. dakikada İlhan Depe ile farkı 2'ye çıkardı.
Puskas FC, 9. dakikada David Vanecek, 15. dakikada ise Ezekiel Henty ile skoru 2-2'ye getirdi.
Kasımpaşa'yı galibiyete taşıyan golü yeni transfer Yusuf Erdoğan 90. dakikada kaydetti.
KASIMPAŞA: 3 - PUSKAS FC: 2
KASIMPAŞA: Fatih (46’ Ramazan),Popov (46’ Onur),Ben Youssef (46’Jorge),Veysel (75’Furkan),Veigneau (46’ Yusuf),Pavelka (46’ Heintz),Khalili (60’ Uğurcan),Hajradinovic (46’Aytaç) Hafez (60’ Çağtay),İlhan (69’ Azad),Mame (46’Koita)
PUSKASFC: Lojos, Zsolt, Vanecek, Marton, Henty, Mebrahtu, Jozsef, Hadzhiev, Nieff, Roland, Meissner
GOLLER: 2’ Khalili, 4’ İlhan, 90’ Yusuf (Kasımpaşa),9’ David Vanecek, 15’ Ezekiel Henty (Puskas FC)
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