Kasımpaşa - 68 Aksaray Belediyespor maçı CANLI YAYIN
Kasımpaşa - Motolux 68 Aksaray Belediyespor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Kasımpaşa evinde Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u ağırlıyor. Tek maçlık eleme sistemi üzerinden oynanan 3. tur karşılaşmasında kazanan taraf bir üst tura yükselecek
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
HAKEM: Yasin Avcı
SAAT: 13.00
YAYIN: A Spor
Kasımpaşa: Ali Emre, Omeruo, Yasin, Winck, Duhan, Saddiki, Hasan, Selim, Mortadha, Erdem, Fall
68 Aksaray Belediyespor: Ogün, Hakan, Bedirhan, Emrah, Alpay, Efe Niyazi, Erol, Berkay, Serkan, Erşan, Cihan
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Kasımpaşa ile Motolux 68 Aksaray Belediyespor karşı karşıya geliyor.CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIIZ
Süper Lig'de son haftaların formda ekibi Kasımpaşa, kazanmaya devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, 10. haftada ağırladığı İstanbulspor'u Fall, Aytaç Kara ve Ngoy'un golleriyle 3-1 mağlup etti. Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Kasımpaşa, Süper Lig'de puanını 18'e çıkardı.
TFF 2. Lig'de bulunan 68 Aksaray Belediyespor ise ligde çıktığı 11 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Aksaray Beledeyispor ligde 5 nmağlubiyet ve 4 beraberliği bulunuyor.