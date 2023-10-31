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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Kasımpaşa - 68 Aksaray Belediyespor maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Kasımpaşa - 68 Aksaray Belediyespor maçı CANLI YAYIN

        Kasımpaşa - Motolux 68 Aksaray Belediyespor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Kasımpaşa evinde Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u ağırlıyor. Tek maçlık eleme sistemi üzerinden oynanan 3. tur karşılaşmasında kazanan taraf bir üst tura yükselecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 12:13 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:05
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        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

        HAKEM: Yasin Avcı

        SAAT: 13.00

        YAYIN: A Spor

        Kasımpaşa: Ali Emre, Omeruo, Yasin, Winck, Duhan, Saddiki, Hasan, Selim, Mortadha, Erdem, Fall

        68 Aksaray Belediyespor: Ogün, Hakan, Bedirhan, Emrah, Alpay, Efe Niyazi, Erol, Berkay, Serkan, Erşan, Cihan

        Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Kasımpaşa ile Motolux 68 Aksaray Belediyespor karşı karşıya geliyor.

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        Süper Lig'de son haftaların formda ekibi Kasımpaşa, kazanmaya devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, 10. haftada ağırladığı İstanbulspor'u Fall, Aytaç Kara ve Ngoy'un golleriyle 3-1 mağlup etti. Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Kasımpaşa, Süper Lig'de puanını 18'e çıkardı.

        TFF 2. Lig'de bulunan 68 Aksaray Belediyespor ise ligde çıktığı 11 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Aksaray Beledeyispor ligde 5 nmağlubiyet ve 4 beraberliği bulunuyor.

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