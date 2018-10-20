Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa, Cihat Arslan'ın çalıştırdığı Akhisarspor'u Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde konuk ediyor. Mücadelenin ilk düdüğünün ardından VAR arızası yaşandı.

2. dakikada VAR sisteminin arıza yaptığı ekranlara bildirilirken mücadele bir süre bu şekilde oynandı. 10 dakika geçtikten sonra ise VAR arızası giderildi.

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