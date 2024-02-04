Kasımpaşa - Alanyaspor maçı CANLI YAYIN

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

HAKEM: Oğuzhan Çakır

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN SPORTS 2

Kasımpaşa: Ali Emre, Porozo, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Oğulcan, Da Costa

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Furkan, Balkovec, Fer, Richard, Novais, Augusto, Oğuz, Efecan

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımopaşa ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

İki takım da son dönemde yükselen formlarıyla dikkat çekiyor. Ev sahibi Kasımpaşa ligde çıktığı son üç maçın ikisini kazandı. Sami Uğurlu'nun öğrencileri son olarak Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Konuk takım Corendon Alanyaspor da Aralık ayından bu yana oynadığı 10 lig maçında 4 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Fatih Tekke'nin öğrencileri bu süre zarfInda tek mağlubiyetini Rams Başakşehir'e karşı aldı.

REKLAM

İki takım arasında oynanan son maçlarda Kasımpaşa'nın üstünlüğü dikkat çekiyor. Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'a karşı oynadığı son yedi lig maçının dördünü kazandı. İki karşılaşma berabere biterken, Alanya temsilcisi tek galibiyetini 23 Eylül 2021'de 2-0'lik skorla aldı. Bu sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.