KASIMPAŞA - BB ERZURUMSPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

SAAT: 13:30

HAKEM: Zorbay Küçük

YAYIN: BeIN Sports 2

KASIMPAŞA: Ramazan, Veigneau, Ben Youssef, Sa, Popov, Pavelka, Sadiku, Khalili, Hajradinovic, Trezeguet, Koita

YEDEKLER: Eray, Tarkan, Hasan, Perica, İlhan, Uğurcan, Karim, Özgür, Azad, Veysel

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

BB ERZURUM: Sehic, Tolga, Pier, Lokman, Leo, Scuk, Kone, Eduok, Taylan, Obertan, Rashad Muhammed

YEDEKLER: Hakan, Gilles, Emrah, Munsy, Serkan, Samed, Hakan, Opseth, Tshabalala, Sefa

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

Kasımpaşa, ligin geride kalan 26 haftasında 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta mağlup olmayan lacivert-beyazlı takım, 34 puan ve averajla haftaya 10. sırada girdi. Ligde yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 10'unda berabere kalan ve 12'sini yitiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 22 puanla 17. sırada yer alıyor.

Ev sahibi ekipte kaptan Veysel Sarı, kaleci Simone Scuffet ve Abdul Rahman Khalili'nin sakatlıkları bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Erzurum'da yapılan karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı.