Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan futbolcuların dar alanda top kapma, şut ve gol vuruşu çalışmaları yaptığı bildirildi. İdmanın ikinci bölümünde yarı sahada çift kale maç oynandığı aktarıldı.

Sakatlıkları bulunan Eray Birniçan, Uğurcan Yazğılı, Olivier Veigneau ile Abdul Rahman Khalili'nin antrenmana katılmadığı, Ramazan Köse'nin ise özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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