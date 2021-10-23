Süper Lig'in 10'uncu haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cihat Arslan´a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde ligde çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.