Ertuğrul Taşkıran: Güzel bir maç oldu

"Trabzonspor'un baskılı oyunu, ilk 15 dakikada hissettirebileceğini biliyorduk. İyi hazırlandık. Zor bir deplasman. Hafta içi olmasına rağmen seyirci baskısı vardı. Maç saatinde full denecek kadar doluydu. Güzel atmosfer vardı. İyi mücadele ettik. Çıkışlarda daha doğru tercihler yapabilseydik gol bulabilirdik. Rakibimiz gol bulamadıkça ofans oyuncularının sayısını artırdı. Takımımız adına güzel bir maç oldu."

Aytaç Kara: Maçın hakkı 1 puandı

"İyi hazırlandığımız bir maçtı. Trabzonspor burada oynayınca zorlu maç oluyor. Kaliteli oyuncuları var. Onlara göre çalıştık. Takım olarak mücadele ettik, açık alan bırakmadık. İyi oynadık. Puanlar paylaşıldı. 1 puan maçın hakkıydı."