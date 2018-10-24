Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Portekizli oyuncu Josue Sa'nın sakatlandığı ve çalışmayı tamamlayamadığı ifade edildi.

İdmana sakatlıkları devam eden Özgür Çek ile Abdul Rahman Khalili'nin ise katılmadığı kaydedildi.

Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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