AA

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, dayanıklılık ve kuvvet çalışmasıyla sona erdi.

Kaleciler Ertuğrul Taşkıran, Harun Tekin ve Erdem Canpolat, kaleci antrenörü Serdar Kulbilge ile ayrı olarak idman yaparken, daha sonra yapılan çalışmalarda değişimli olarak kaleye geçti.

Kasımpaşalı futbolcular, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.