Kasımpaşa'da Hajradinovic'ten ilk asist!
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanında 3-0 geriye düşse de 3-3'ü bulan Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic performansıyla beğeni topladı.
Boşnak futbolcu, 83. dakikada penaltıdan farkı bire indirirken 90+5'te ise Nuno Da Costa'ya kafayla indirdiği topla beraberlik golünü hazırladı.
Bu sezon ikinci golünü atan Hajradinovic, ilk asistini ise Galatasaray karşısında yapmış oldu.
Hajradinovic geçen sezon asist krallığında uzun süre zirvede yer alsa da son haftalarda Galatasaraylı Mertens'e geçilmiş ve ikinci sırada tamamlamıştı.
Geçen sezon 14 asist ve 5 gol üreten 30 yaşındaki futbolcu, takımının skor yüküne önemli katkı sağladı.
Kasımpaşa'daki 7. sezonuna giren Hajradinovic'in 2026 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.