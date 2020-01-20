Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Tayfur Havutcu dönemi sona erdi. Tayfur Havutcu, ligin 18. haftasında alınan 6-0'lık Trabzonspor mağlubiyetinin ardından görevinden ayrıldığını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Görev aldığım süre içerisinde mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Kasımpaşa Spor Kulübü'ndeki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Çalışma sürecim boyunca desteklerini esirgemeyen başta Kasımpaşa taraftarı olmak üzere spor kamuoyuna ve Kasımpaşa yönetimine teşekkür eder, Kasımpaşa'ya gelecek maçlarında başarılar dilerim.
Tayfur Havutcu"
Geçen aralık ayının başında göreve gelen 49 yaşındaki teknik adam, Kasımpaşa'nın başında 5 lig maçına çıktı. Havutcu yönetimindeki lacivert-beyazlılar, 1 galibiyet alırken 4 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Kasımpaşa, Havutcu idaresinde Ziraat Türkiye Kupası'nda birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
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