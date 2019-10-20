Kasımpaşa'da Thiam şoku!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Kasımpaşa'da Thiam şoku!

Kasımpaşa'nın Kayserispor ile oynadığı maçın 73. dakikasında sakatlanan Mame Thiam hasteneye götürüldü

Kasımpaşa

Kasımpaşa, Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken Mame Thiam sakatlandı. Takımının tek golünü kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, 73. dakikada yerini Koita'ya bıraktı. Senegalli oyuncu hastaneye götürülürken Paşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş maç sonu sakatlıkla ilgili "Mame Thiam hastaneye gitti ne olduğu belli olacak. Yüzde 50-50 şu anda doktor ile konuştum. Umarım bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ
FUTBOLKayseri'de kazanan yok
SON DAKİKA! Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler
FUTBOLYanal kararını verdi!
Beşiktaş'ta seçim heyecanı! Beşiktaş başkanını seçiyor - CANLI YAYIN - Ahmet Nur Çebi Serdal Adalı
FUTBOLBeşiktaş'ta seçim heyecanı
Lorelei Taron'dan Falcao müjdesi!
FUTBOL'Yenge'den Falcao müjdesi!
Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı
FUTBOLTrabzonspor'da Krasnodar mesaisi başladı
Keçiörengücü: 1 - Balıkesirspor: 0
FUTBOL3 puan Kone'den
Fikret Orman: İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir
FUTBOL"İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir"
Ahmet Nur Çebi oyunu kullandı
FUTBOLAhmet Nur Çebi oyunu kullandı
Başkan adayı Hürser Tekinoktay oyunu kullandı
FUTBOLAdalı ve Tekinoktay oyunu kullandı
Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarına başladı
FUTBOLBeşiktaş ara vermedi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X