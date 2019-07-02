Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu hazırlıklarının Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde başladığı belirtildi.
Kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenmanın, pas organizasyonları ile devam ettiği kaydedildi. İdmanın dayanıklılık çalışmalarının ardından koşuyla tamamlandığı aktarıldı.
İdmana yeni transferler Jorge Filipe Oliveira Fernandes, Mame Baba Thiam ile Fatih Öztürk'ün de katıldığı kaydedildi.
2019 Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Trezeguet ve Fode Koita'nın yanı sıra izinli Veysel Sarı, Ramazan Köse, Özgür Çek ile İlhan Depe'nin antrenmanda yer almadığı aktarıldı.
Kasımpaşa, yarın yapacağı 2 antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
YORUMLAR