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Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan fırtınası!

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan bu sezon takımını sırtlıyor. Lacivert-beyazlıların topladığı 22 puanın 14'üne direkt katkı sağlayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu transferde gözde isimlerin başında geliyor

Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan fırtınası!
DHA

Kasımpaşa, bir haftayı bay geçtiği Süper Lig'de 17 maçta topladığı 22 puanla 13'üncü sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar rotasını üst sıralara doğru çevirirken, Yusuf Erdoğan'ın ekibe katkısı dikkat çekiyor.

TAKIMININ 14 PUANINA DİREKT KATKI SAĞLADI

Tecrübeli kanat oyuncusu, Kasımpaşa'nın Süper Lig'de oynadığı 17 karşılaşmada topladığı 22 puanın 14'üne doğrudan katkıda bulundu. Deneyimli futbolcu 4'üncü hafta oynanan ve 1-0 kazandıkları Galatasaray maçında attığı golle takımına galibiyeti getirirken, 7'nci haftada Trabzonspor deplasmanında 4-3'lük skorla alınan kritik 3 puanda da önemli rol oynadı. Yusuf Erdoğan, 8'inci hafta ise Fraport TAV Antalyaspor maçında 2-2'lik beraberlikte yaptığı asistle 1 puanda pay sahibi oldu. 12'nci haftada Yukatel Denizlispor'a karşı kazanılan 3-2'lik maçta da 1 asist yapan Erdoğan, 15'inci haftada 2-2'lik skorla tamamlanan Medipol Başakşehir mücadelesinde rakip ağlara 1 gol bırakırken, 18'inci haftada 2-1'lik skorla geçtikleri Aytemiz Alanyaspor sınavında da 1 gol ve 1 asistle galibiyetin mimarı oldu.

ŞAMPİYONLARI BOŞ GEÇMEDİ

Mevkisinde ligin önemli oyuncularından Yusuf Erdoğan bu sezon 4'üncü haftada Galatasaray, 7'nci haftada Trabzonspor, 15'inci haftada da Başakşehir ağlarını havalandırarak Süper Lig'de şampiyon olmuş 3 takımı da boş geçmedi.

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