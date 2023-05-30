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Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet

Spor Toto Süper Lig´in 36'ncı haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa´yı ağırladı. Karşılaşma Kasımpaşa´nın 3-1´lik üstünlüğüyle sonlandı

Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet
DHA

Spor Toto Süper Lig´in 36'ncı haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Kasımpaşa sahadan 1-3 'lük skorla ayrıldı.

Karşılaşma öncesi 100´üncü maçına çıkan Daniel Candeias´a Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu üzerinde Candeias´ın ismi yazan 100 numaralı formayı takdim etti.

Maçın 8´inci dakikasında sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Fall'ın ceza sahası içerisine gönderdiği top, kaleye yönelince kaleci Yusuf Karagöz araya girerek meşin yuvarlağı yumrukladı.


30´uncu dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Ouanes'in pasıyla topla buluşan Aytaç Kara'nın gelişine sert vuruşu az farkla auta çıktı.


33´üncü dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın savunma arkasına gönderdiği ara pasta topla buluşan Erencan Yardımcı rakiplerini geçerek sert vurdu ancak kaleci Erdem Canpolat topu iki hamlede kontrol etti.


36´ncı dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında çizgi boyunca koşu yapan Candeias'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Erencan Yardımcı'nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.


Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.


49´uncu dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Candeias rakiplerinden sıyrılarak topu çizgiye kadar taşıyarak kale önüne gönderdi. Burada topa uzanan Oğuz Aydın´ın gelişine vuruşu fileleri havalandırdı: 1-0.


60´ncı dakikada sol kanatta gelişen Kasımpaşa kontratağında Ouanes'in çizgi üzerinden ilerleyerek yaptığı ortada arka direkte topu karşılayan Djilobodji'nin vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.


65´inci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Ouanes'in pasında topla ceza sahasına giren Koita´nın vuruşu topu ağlara gönderdi: 1-2.


77´nci dakikada orta sahada başlayan Kasımpaşa kontratağında sola koşu yaparak topu kazanan Ouanes´in ceza sahası çaprazından yaptığı ortaya koşu yapan Fall´ın gelişine vuruşu kaleci Yusuf´u geçerek gol oldu: 1-3.


Karşılaşma Kasımpaşa´nın 3-1´lik üstünlüğüyle sonlandı.

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