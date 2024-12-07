Kasımpaşa'dan açıklama: Aldatmaya yönelik bir suçtur!

Trabzonspor-Kasımpaşa maçındaki skandal hakem yönetimi ve akıllara zarar penaltı kararı, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Kasımpaşa'nın Enis Destan'ı TFF Etik Kurulu'na, hakemleri ise MHK'ya şikayet edeceği öğrenilirken Lacivert-Beyazlı kulüpten resmi bir açıklama geldi.

Kasımpaşa yaptığı açıklama, "Kasımpaşa Spor Kulübü olarak; Federasyonumuzun bu hakeme karşı gerekli yaptırımları uygulamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte açıklamanın tamamı: "Kulübümüzün dün oynadığı maçta, spor tarihimizde hiç rastlamadığımız bir komedi yaşanmıştır. Spor ahlakından uzak, her türlü etik esasların uzağında Enis Destan isimli oyuncunun yaptığı hareket kamu görevlisi olan müsabaka hakemlerini aldatmaya yönelik bir suçtur. Bunun yanı sıra VAR protokolünün çiğnendiği maçta, orta hakemi ekrana çağıran VAR hakeminin kararı normal bir davranış değildir. Bu durum her türlü ihtimali akla getirmiştir.

Kasımpaşa Spor Kulübü olarak; Federasyonumuzun bu hakeme karşı gerekli yaptırımları uygulamasını bekliyoruz. Kardeş kulüp Trabzonspor'un da bu davranıştan ötürü oyuncusu Enis Destan'ı Türk futbolu adına örnek olacak şekilde kendi içlerinde cezalandırmasını beklediğimizi belirtiriz. Ayrıca, kamu görevlisini aldatmaya yönelik bu hareketten ötürü oyuncu ve VAR protokolünü ihlal eden müsabaka hakemlerine karşı Türk futbolu adına resmi girişimlere başlayacağımızı kamuoyu ile paylaşırız."