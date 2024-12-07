Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa'dan açıklama: Aldatmaya yönelik bir suçtur! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa'dan açıklama: Aldatmaya yönelik bir suçtur!

        Trabzonspor-Kasımpaşa maçında verilen skandal penaltı kararı sonrası Kasımpaşa Kulübü harekete geçmişti. Enis Destan'ı TFF Etik Kurulu'na; skandal kararın başrolleri Zorbay Küçük ve Mustafa İlker Coşkun'u ise MHK'ya şikayet edecek olan Paşa'dan resmi bir açıklama geldi. Kasımpaşa yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa Spor Kulübü olarak; Federasyonumuzun bu hakeme karşı gerekli yaptırımları uygulamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 19:16 Güncelleme: 07.12.2024 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasımpaşa'dan sert açıklama!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor-Kasımpaşa maçındaki skandal hakem yönetimi ve akıllara zarar penaltı kararı, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

        Kasımpaşa'nın Enis Destan'ı TFF Etik Kurulu'na, hakemleri ise MHK'ya şikayet edeceği öğrenilirken Lacivert-Beyazlı kulüpten resmi bir açıklama geldi.

        Kasımpaşa yaptığı açıklama, "Kasımpaşa Spor Kulübü olarak; Federasyonumuzun bu hakeme karşı gerekli yaptırımları uygulamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        İşte açıklamanın tamamı:

        "Kulübümüzün dün oynadığı maçta, spor tarihimizde hiç rastlamadığımız bir komedi yaşanmıştır.

        Spor ahlakından uzak, her türlü etik esasların uzağında Enis Destan isimli oyuncunun yaptığı hareket kamu görevlisi olan müsabaka hakemlerini aldatmaya yönelik bir suçtur.

        Bunun yanı sıra VAR protokolünün çiğnendiği maçta, orta hakemi ekrana çağıran VAR hakeminin kararı normal bir davranış değildir. Bu durum her türlü ihtimali akla getirmiştir.

        Kasımpaşa Spor Kulübü olarak; Federasyonumuzun bu hakeme karşı gerekli yaptırımları uygulamasını bekliyoruz.

        Kardeş kulüp Trabzonspor'un da bu davranıştan ötürü oyuncusu Enis Destan'ı Türk futbolu adına örnek olacak şekilde kendi içlerinde cezalandırmasını beklediğimizi belirtiriz.

        Ayrıca, kamu görevlisini aldatmaya yönelik bu hareketten ötürü oyuncu ve VAR protokolünü ihlal eden müsabaka hakemlerine karşı Türk futbolu adına resmi girişimlere başlayacağımızı kamuoyu ile paylaşırız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Putin: Oreşnik Belarus'a teslim edilebilir
        Putin: Oreşnik Belarus'a teslim edilebilir
        Marmara ve Ege'de yağmur, doğuda kar var!
        Marmara ve Ege'de yağmur, doğuda kar var!
        "Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz"
        "Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz"
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü!
        Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü!
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları