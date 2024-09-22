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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa'dan Antalyaspor'a çiçek - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa'dan Antalyaspor'a çiçek

        Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Kasımpaşaspor-Antalyaspor karşılaşması öncesi Kasımpaşa yöneticileri Antalyaspor yöneticilerini ağırladı ve müsabaka öncesi çiçek verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 20:19 Güncelleme: 22.09.2024 - 20:19
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        Kasımpaşa'dan Antalyaspor'a çiçek
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        Süper Lig'in 6. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadın’da oynanan Kasımpaşaspor-Antalyaspor karşılaşması öncesi Kasımpaşa yöneticileri Antalyaspor yöneticilerini ağırladı.

        Kasımpaşaspor yönetim kurulu üyesi İbrahim Yıldız, Antalyaspor ikinci başkanı Levent Ördek’e çiçek vererek başarılar diledi.

        Geçen hafta Fenerbahçe karşılaşmasında başladıkları uygulamayı sürdüreceklerini açıklayan Kasımpaşa yöneticileri sahada ve sahada dışında dostluğun Türk sporunun ihtiyacı olduğunu söylediler.

        Karşılaşmayı Milli Takımlar Teknik Direktörü Montella , Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Makedonya İstanbul Konsolosu İdris Fazlioski’de izledi.

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