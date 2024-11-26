Kasımpaşa deplasmanda kaybetmiyor

Bu sezon ligde deplasmanda 6 müsabaka oynayan Paşa, mağlubiyet yaşamadı. Kasımpaşa ligin 14. haftasını BAY geçecek. 15. haftada Trabzonspor deplasmanına gidecek olan lacivert-beyazlılar, bu serisini bordo-mavili ekip karşısında da sürdürmek istiyor.Bu sezon ligde deplasmanda 6 müsabaka oynayan Paşa, mağlubiyet yaşamadı. Kasımpaşa ligin 14. haftasını BAY geçecek. 15. haftada Trabzonspor deplasmanına gidecek olan lacivert-beyazlılar, bu serisini bordo-mavili ekip karşısında da sürdürmek istiyor.

Geride kalan 13 haftanın 6'sını deplasmanda geçiren Kasımpaşa, bu maçlarda 3 beraberlik, 3 galibiyet elde etti. Lacivert-beyazlılar, söz konusu mücadelelerde Hatayspor, Galatasaray ve Sivasspor karşısında sahadan 1'er puanla ayrılırken, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ile Beşiktaş'ı ise mağlup etmeyi başardı.