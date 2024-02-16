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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı CANLI YAYIN - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı CANLI YAYIN

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Haliç derbisinde Kasımpaşa ile VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşıyor. Ligde son 3 maçını kazanan ve puanını 38'e yükselten Kasımpaşa haftaya 5. sırada giriyor. Karagümrük ise 27 puanla 16. sırada bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 19:07 Güncelleme: 16.02.2024 - 20:01
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        STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

        HAKEM: Kadir Sağlam

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin, Gökhan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Oğulcan, Nuno Da Costa

        Fatih Karagümrük: Sirigu, Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Bertolacci, Kourbelis, Emre Mor, Eysseric, Mendes, Güven Yalçın

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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Haliç derbisinde Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 25 maçta lacivert-beyazlılar, 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle elde ettiği 38 puanla 5. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle topladığı 27 puanla 16. basamakta bulunuyor.

        * 14. randevu

        İki takım arasında bugüne kadar oynanan 14 maçın 5'ini Kasımpaşa, 4'ünü Fatih Karagümrük kazanırken, 4 karşılaşma ise berberlikle noktalandı. Ligin ilk devresinde oynanan mücadeleden Kasımpaşa, 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

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        * Kasımpaşa son 5 maçın 4’ünü kazandı

        Kasımpaşa, Süper Lig’de oynadığı son 5 müsabakanın 4’ünü galibiyetle tamamladı. Lacivert-beyazlılar söz konusu karşılaşmalarda Hatayspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Adana Demirspor'u yenerken, Pendikspor'a da mağlup oldu.

        * Karagümrük son 5 maçın 2'sinden galip ayrıldı

        Fatih Karagümrük ise ligde çıktığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Kırmızı-siyahlılar, geride kalan müsabakalarda Çaykur Rizespor ve Pendikspor'u yenerken, MKE Ankaragücü ve Hatayspor'a mağlup oldu. Şota Arveladze'nin öğrencileri, Başakşehir ile de berabere kaldı.

        * Aytaç Kara kariyer sezonunu yaşıyor

        Kasımpaşa'nın bu sezon ligdeki en golcü oyuncusu Aytaç Kara oldu. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de oynanan 25 maçın tamamında forma giyerken, 12 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Bu istatistikle kariyerinin en skorer dönemini geçiren tecrübeli futbolcu, gol krallığı yarışında da en çok gol atan Türk futbolcu olarak yer aldı.

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