Kasımpaşa Fenerbahçe'den rövanşı aldı!
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe A Takımı'na karşı mücadele eden Kasımpaşa'nın gençleri U-19 Elit Lig A Grubu'nda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve kupa maçının rövanşını aldı
Giriş: 12.01.2025 - 19:47 Güncelleme: 12.01.2025 - 19:47
U-19 Elit Lig A Grubu'nda Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşılaştı. Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe A Takımı'na karşı mücadele eden Kasımpaşa'nın gençleri bu kez Fenerbahçe'nin U-19 takımını aynı skorla mağlup ederek bu maçın rövanşını aldı.
Kasımpaşa'da goller Burak Turalı, Yusuf İnci, Muhammed Ayeş'ten geldi.
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