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        Haberler Bilgi Spor Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa - Fenerbahçe ZTK maçı hangi kanalda?

        Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde sarı lacivertlilerin Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı ise merak edilen konular arasında yer aldı. Konuya ilişkin en net açıklama, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan geldi. Hatırlanacağı gibi yapılan görüşmelerin sonucunda Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası'na U19 takımı ile katılacağını açıklamıştı. Peki, "Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 18:11 Güncelleme: 08.01.2025 - 18:11
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        Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih ve maç saati taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa - Fenerbahçe ZTK maçı hangi kanalda?" İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe maçına ilişkin öne çıkan detaylar...

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        KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak.

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        KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASINA KATILACAK MI?

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Kupası'na katılıp katılmamasına ilişkin,

        "Göztepe maçında adamın gözüne baka baka neler yapıyor oyuncu, kart almıyor. Benim oyuncum kafa yiyor, sarı kart görüyor. Karşı oyuncu kırmızı kart yemiyor. Bu konuda önlem alınmayacaksa saha içinde yabancı hakemi düşünmeliyiz. Hazırlıklı olmalıyız. Adaleti sağladığımız zaman bir sürü olay zincirleme düzelecek Türk futbolunda. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada yıkıcı olmaktansa yapıcı olmayı tercih ediyoruz, bunla beraber bize gelen mesajlar, mailler, paylaşımlarda ve teknik direktörümüz, futbolcularımızın ısrarlı bir şekilde bize bu konuda telkinde bulunmalarından dolayı 2 Nisan'dan bu yana yaşananları dikkate alarak Türkiye Kupası'na katılma kararı veriyoruz. U19'la değil, hocamızın uygun göreceği kadroyla... İş tersine dönerse çekilme hakkımız vardır. Yarın çıkıp maçı oynayacağız. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        5

        KASIMPAŞA TÜRKİYE KUPASINA KATILACAK MI?

        Yapılan görüşmelerin ardından Kasımpaşa maçlara çıkacağını belirtmişti.

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