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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 yendi. Farklı galibiyeti getiren golleri; 8'de King, 34 ve 58'de Valencia, 45+2'de Emre Mor, 86'da ve 90+2'de Arda Güler kaydetti. Kasımpaşa'da Hasan Emre, 16. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi

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  • Kasımpaşa Fenerbahçe maçı son dakika yazar yorumları: Benfica'dan izler gördük - FB haberleri - 6-0'lık maçın yorumu

    UĞUR MELEKE: Jesus döneminin altıncı resmi maçıydı. Tabii ki Kasımpaşa çok erken 10 kişi kaldığı için müsabakanın sağlıklı tahlilini yapmak kolay değil. 
  • Kasımpaşa Fenerbahçe maçı son dakika yazar yorumları: Benfica'dan izler gördük - FB haberleri - 6-0'lık maçın yorumu

    Ancak şunu söylemek mümkün: Kalede Altay, beklerde Osayi-Ferdi, savunma lideri Szalai, merkezde Zajc ve en uçta Valencia ile dünkü takım, geçen sezonu bitiren ekibe oldukça benziyordu. Hem personel, hem de oyun anlamında. Jesus’un geçen seneki hafızaya başvurması mantıklı. Bunda ısrar etmesi de doğru olur sanki. 
  • Kasımpaşa Fenerbahçe maçı son dakika yazar yorumları: Benfica'dan izler gördük - FB haberleri - 6-0'lık maçın yorumu

    GÜNTEKİN ONAY: Fenerbahçe, ilk maç 3-3 berabere kalınca bir anda felaket senaryoları yazılmaya başlanmıştı. Liverpool işte 2 maç, 2 beraberlik. O zaman Manchester United dükkanı kapatsın. Barcelona, dünya kadar transfer yaptı ama Rayo Vallecano'yu yenemedi.
  • Kasımpaşa Fenerbahçe maçı son dakika yazar yorumları: Benfica'dan izler gördük - FB haberleri - 6-0'lık maçın yorumu

    SERDAR ALİ ÇELİKLER: 4. gol tipik bir Jesus takımı golüydü. Ön alan oyuncusu pres yapıp topu kaptı (King) diğer forvete aktardı o da (Valencia) golü attı. Çalışılmış korner ve duran top organizasyonlarını keyifle izledik. Eveleme geveleme olmadan direkt oyuna yönelik hızlı oynama çabasını keyifle izledik. 
  • Kasımpaşa Fenerbahçe maçı son dakika yazar yorumları: Benfica'dan izler gördük - FB haberleri - 6-0'lık maçın yorumu

    Elbette zaten kadrosu zayıflamış üstelik 10 kişi kalmış Paşa'ya karşı bu gördüklerimizi kriter kabul etmeyenler olabilir. Lakin Jesus'un fark yaratabilecek kabiliyeti ve planları olduğunu fark etmek de güzel. Hocanın transferlerini ve sürekli kendi bildiği oyuncularda ısrarını eleştiriyorum. 
  • Kasımpaşa Fenerbahçe maçı son dakika yazar yorumları: Benfica'dan izler gördük - FB haberleri - 6-0'lık maçın yorumu

    Ancak taktik bilgisi ve fark yaratacak duran top çalışmalarının lige etki edeceği bir gerçek. Kiev üstü Ümraniye maçları ile oluşan, Slovacko rövanşı ile perçinlenen negatif enerjiyi dağıtma açısından önemli bir 3 puan ve sonuçtu. Şimdi Avusturya Wien maçları üstüne Demirspor ve Konya deplasmanı mühim sınavlar. Hoca katkısı tamam fakat kalitenin artması lazım. Bir net golcü ve iyi bir sağ stoper ile ümitler iyice yükselecektir. 
  • Kasımpaşa Fenerbahçe maçı son dakika yazar yorumları: Benfica'dan izler gördük - FB haberleri - 6-0'lık maçın yorumu

    Jesus'tan 2. devre Arda Güler ve Serdar Dursun hamlesi beklerdim. Zaten bitmiş maçta hem onlara moral olur hem de aktif dinlenmeye geçilmiş olurdu. 70'e kadar beklenmesine gerek yoktu. Yine de bu dünya çapındaki 10 numara, kısıtlı zamanda iyi de oynamazken müthiş bir gol attı. Daha çok süre almalı, daha çok süre almalı, daha çok süre almalı..
  • Kasımpaşa Fenerbahçe maçı son dakika yazar yorumları: Benfica'dan izler gördük - FB haberleri - 6-0'lık maçın yorumu

    ŞANSAL BÜYÜKA: Fenerbahçe, iştahıyla, hızıyla, ilk defa uyguladığı rakip savunmanın arkasına uzun pasları ve adam kaçırmaları ile bir puan maçını, adeta gösteri maçına çevirdi. Tabi şunu hesaba katmalıyız. Karşısında Kasımpaşa diye bir takım yoktu. Kasımpaşa‘nın adı vardı, arması vardı, forması vardı, sahada kendisi yoktu. 
  • Kasımpaşa Fenerbahçe maçı son dakika yazar yorumları: Benfica'dan izler gördük - FB haberleri - 6-0'lık maçın yorumu

    Fenerbahçe bu hızlı, iştahlı ve üretken oyununu sıkı bir rakip önünde ortaya koyabilirse, o zaman “tamam” dır. O zaman Jesus felsefesi sahada diyebiliriz. Eleştirmesini biliyoruz, alkışlamasını da bileceğiz. Cumartesi ve pazar günleri rakiplerinin hüsrana uğramasının ardından, futbolla barışık Fenerbahçe için “Şahane Pazartesi” oldu.
  • Kasımpaşa Fenerbahçe maçı son dakika yazar yorumları: Benfica'dan izler gördük - FB haberleri - 6-0'lık maçın yorumu

    AHMET ÇAKAR: Kasımpaşalı Hasan Emre'nin atılmasıyla maç bitiverdi. Bu dakikadan itibaren 'Fenerbahçe şov' başlamış oldu. Valencia, Emre Mor, Ferdi... Herkes şovun parçası oldu. Valencia'nın attığı kafa golü müthiş. Emre Mor sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en yetenekli isimlerinden. Ama çok önemli bir hatası var. 
  • Kasımpaşa Fenerbahçe maçı son dakika yazar yorumları: Benfica'dan izler gördük - FB haberleri - 6-0'lık maçın yorumu

    Ne zaman şut, ne zaman pas, ne zaman dribbling yapacağını bilmiyor. Yıllardır bilmiyordu hâlâ öğrenememiş. Zaman zaman mükemmel işler yapıyor. Zaman zaman da ağır acemiliğini görüyoruz. Sonuçta; Fenerbahçe şov yaptı, iyi oynadı ama bunun asıl sebebi Kasımpaşalı oyuncuların yapamadıkları defans ve bir kişi eksik kalmalarıydı. Avrupa maçı için böylesine rahat bir galibiyet çok önemli ve huzur verici.
  • Kasımpaşa Fenerbahçe maçı son dakika yazar yorumları: Benfica'dan izler gördük - FB haberleri - 6-0'lık maçın yorumu

    ERCAN GÜVEN: Aslında geçen sezondan bu sezona gücünden yitirmiş ve henüz maçın 16. dakikasında 10 kişi kalmış Kasımpaşa karşısında alınan farklı galibiyet, geniş kadrolu/ yüksek yatırımlı/ ünlü hocalı Fenerbahçe için abartılacak bir zafer değil ama… 
  • Kasımpaşa Fenerbahçe maçı son dakika yazar yorumları: Benfica'dan izler gördük - FB haberleri - 6-0'lık maçın yorumu

    Tatsız başladığı Süper Lig’e ağırlığını koyması, henüz bitmemiş takım montajına ışık tutması, bir maçta birkaç farklı tarz denemesine fırsat tanıması açısından özel ve güzel bir maçtı Fenerbahçe için.
  • Kasımpaşa Fenerbahçe maçı son dakika yazar yorumları: Benfica'dan izler gördük - FB haberleri - 6-0'lık maçın yorumu

    RIDVAN DİLMEN: Jorge Jesus'a kesinlikle sabretmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yarın öbür gün tek kale oynayıp yenilebilir de bu takım. Ancak bu takımı yenmenin tek yolu tuzak kurmak. Arda Güler'i çok uzun yıllar konuşacağız. Bundan birkaç yıl sonra İspanya veya İngiltere'deki bir meslektaşıma devredeceğim Arda'yı yorumlama işini. Dünyanın en iyi liglerinde göreceğiz onu.

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