Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

Jesus'tan 2. devre Arda Güler ve Serdar Dursun hamlesi beklerdim. Zaten bitmiş maçta hem onlara moral olur hem de aktif dinlenmeye geçilmiş olurdu. 70'e kadar beklenmesine gerek yoktu. Yine de bu dünya çapındaki 10 numara, kısıtlı zamanda iyi de oynamazken müthiş bir gol attı. Daha çok süre almalı, daha çok süre almalı, daha çok süre almalı..