Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşması saat 18.30'da başlayacak. Maçı hakem Fırat Aydınus'un yönetecek.

Ligde son 5 maçında 13 puan elde eden Kasımpaşa, çıkışını sürdürmek istiyor. Süper Lig'de 28. haftaya 29 puanla 13. basamakta giren lacivert-beyazlı takım, Fenerbahçe'yi mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı ve üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Kasımpaşa'da sakatlıkları geçen ve bir süre önce takımla çalışmalara başlayan Loret Sadiku ile Tomas Brecka'nın tam hazır olmadıkları gerekçesiyle Fenerbahçe karşısında forma giymesi beklenmiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'YE KARŞI 14 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 14 maçta galip gelemedi.

Ligde Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık skorla alan lacivert-beyazlılar, daha sonra oynanan 14 müsabakanın 12'sini yitirdi, 2'sinde ise berabere kaldı.

İkinci yarıda yeni bir takım oluşturan ve teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde iyi bir performans sergileyen Kasımpaşa, sahasında 3 puan alması halinde Fenerbahçe karşısında 14 maçlık galibiyet hasretine son verecek.

FENERBAHÇE LİGDE MORAL ARIYOR

Fenerbahçe, ligde geçen hafta sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenerken puanını 43'e yükseltmişti. Sarı-lacivertliler, hafta içinde ise Trabzonspor'a 3-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmişti.

EMRE BELÖZOĞLU CEZALI

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına takım kaptanı Emre Belözoğlu'ndan yoksun çıkacak. Emre, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ile oynadığı kupa maçında yedek kulübesinde çift sarı karttan kırmızı kart görmüştü.

SERDAR'I DURUMU BELİRSİZ

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in durumu belirsizliğini koruyor. Tecrübeli stoper, Trabzonspor maçında sakatlanmış ve yerini Jailson'a bırakmıştı. Serdar Aziz'in durumu, maç saatinde belli olacak.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, sarı kart görmeleri durumunda 29. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.