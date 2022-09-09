Kasımpaşa Galatasaray maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Ligin köklü ekiplerinden Kasımpaşa ile bu sezon 3 sezonluk şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray'ın zorlu mücadelesine ilişkin bilgileri bir araya getirdik. Peki, gözlerin çevrildiği Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve bilet fiyatları ne kadar?