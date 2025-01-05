Kasımpaşa-Gaziantep FK maçı CANLI YAYIN

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEM: Cihan Aydın

SAAT: 13.30

YAYIN: beIN Sports 1

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan Gül, Aytaç, Hajradinovic, Ben Ouanes, Brekalo, Da Costa

Gaziantep FK: Burak, M'Bakata, Ertuğrul, Viana, Daubin, Mustafa Eskihellaç, Ndiaye, Kozlowski, Lungoyi, Maxim, Okereke

KASIMPAŞA EVİNDE, GAZİANTEP DEPLASMANDA KAYIP

Süper Lig'in geride kalan bölümünde Kasımpaşa iç sahada, Gaziantep FK ise deplasmanda istediği sonuçları alamadı.

Lacivert-beyazlı takım, sahasında çıktığı 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırabildi. Kasımpaşa, Adana Demirspor'un ardından Bellona Kayserispor ile iç sahada en az puan toplayan ekip olarak dikkati çekiyor.

Dış sahada oynadığı 8 müsabakanın 1'ini kazanan, 1'inden beraberlikle ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Gaziantep FK ise 4 puan alabildi. Gaziantep temsilcisi, Sipay Bodrum FK ile deplasmanda en fazla mağlubiyet yaşayan takım konumunda bulunuyor.