Kasımpaşa-Gaziantep FK maçı CANLI YAYIN
Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. 20 puanı bulunan lacivert-beyazlılar, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmak istiyor. 21 puanlı Gaziantep FK ise güçlü rakibini devirerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor.
STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
HAKEM: Cihan Aydın
SAAT: 13.30
YAYIN: beIN Sports 1
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan Gül, Aytaç, Hajradinovic, Ben Ouanes, Brekalo, Da Costa
Gaziantep FK: Burak, M'Bakata, Ertuğrul, Viana, Daubin, Mustafa Eskihellaç, Ndiaye, Kozlowski, Lungoyi, Maxim, OkerekeMAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 8 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 20 puanla 12. sırada yer alıyor.
Oynadığı son 4 müsabakanın 1'ini kazanan ve 3'ünden beraberlikle ayrılan lacivert-beyazlı ekip, Gaziantep FK karşısında yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmaya çalışacak.
Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Kenneth Omeruo ile sarı kart cezalısı Claudio Winck, karşılaşmada forma giyemiyor.
Süper Lig'de 21 puanla 8. basamakta yer alan Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, eski takımına karşı mücadele ediyor.
KASIMPAŞA EVİNDE, GAZİANTEP DEPLASMANDA KAYIP
Süper Lig'in geride kalan bölümünde Kasımpaşa iç sahada, Gaziantep FK ise deplasmanda istediği sonuçları alamadı.
Lacivert-beyazlı takım, sahasında çıktığı 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırabildi. Kasımpaşa, Adana Demirspor'un ardından Bellona Kayserispor ile iç sahada en az puan toplayan ekip olarak dikkati çekiyor.
Dış sahada oynadığı 8 müsabakanın 1'ini kazanan, 1'inden beraberlikle ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Gaziantep FK ise 4 puan alabildi. Gaziantep temsilcisi, Sipay Bodrum FK ile deplasmanda en fazla mağlubiyet yaşayan takım konumunda bulunuyor.