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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Kasımpaşa-Göztepe maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Kasımpaşa-Göztepe maçı CANLI YAYIN

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Kupada U19 takımıyla mücadele eden Kasımpaşa henüz puanla tanışamadı. Konuk ekip Göztepe ise grup liderliği için avantaj yakalamayı hedefliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 15:06 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:00
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        STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

        HAKEM: Ömer Tolga Güldibi

        SAAT: 16.00

        YAYIN: A2

        Kasımpaşa: Ege, Serhat, Yunus Emre, Taylan, Adnan, Atakan, Ayaman, Yusuf, Muhammed, Sarp, Sinan

        Göztepe: Lis, Nazım, Furkan, Heliton, Koray, Djalma, Doğan, Ahmed, Victor, Kuryu, Juan

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geliyor.

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        Eleme turunda Gençlerbirliği'ni U19 takımı oyuncularıyla 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdıran Kasımpaşa, grup aşamasında ise güçlü rakibi Fenerbahçe'ye 3-0, İstanbulspor'a da 2-0 mağlup oldu.

        Zorlu İstanbul deplasmanında üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefleyen Göztepe ise Erzurumspor FK ve Gaziantep FK'yı 1-0 yenmeyi başardı.

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