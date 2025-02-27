Kasımpaşa-Göztepe maçı CANLI YAYIN
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Kupada U19 takımıyla mücadele eden Kasımpaşa henüz puanla tanışamadı. Konuk ekip Göztepe ise grup liderliği için avantaj yakalamayı hedefliyor.
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
HAKEM: Ömer Tolga Güldibi
SAAT: 16.00
YAYIN: A2
Kasımpaşa: Ege, Serhat, Yunus Emre, Taylan, Adnan, Atakan, Ayaman, Yusuf, Muhammed, Sarp, Sinan
Göztepe: Lis, Nazım, Furkan, Heliton, Koray, Djalma, Doğan, Ahmed, Victor, Kuryu, Juan
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geliyor.
Eleme turunda Gençlerbirliği'ni U19 takımı oyuncularıyla 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdıran Kasımpaşa, grup aşamasında ise güçlü rakibi Fenerbahçe'ye 3-0, İstanbulspor'a da 2-0 mağlup oldu.
Zorlu İstanbul deplasmanında üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefleyen Göztepe ise Erzurumspor FK ve Gaziantep FK'yı 1-0 yenmeyi başardı.