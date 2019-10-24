Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasında, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.
Top kapma çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
KOİTA'YA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Öte yandan Kasımpaşa'da Fode Koita'nın doğum günü, kesilen pastayla kutlandı. Antrenman sonrasında yemek salonunda gerçekleştirilen doğum gününde Koita, çok sevindiğini belirterek herkese teşekkür etti.
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