Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenmana, sakatlığı süren Josue Sa katılmadı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.