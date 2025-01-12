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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Kasımpaşa, Göztepe'ye konuk olacak - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa, Göztepe'ye konuk olacak

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, 13 Ocak Pazartesi günü (yarın) Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 13:02 Güncelleme: 12.01.2025 - 13:02
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        Kasımpaşa, Göztepe'ye konuk olacak
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        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Pazartesi günü (yarın) Göztepe'ye konuk olacak.

        Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

        Bu sezon 4 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, haftaya 21 puan ve averajla 10. sırada girdi.

        Oynadığı son 5 müsabakanın birini kazanan ve 4'ünden beraberlikle ayrılan lacivert-beyazlı ekip, Göztepe karşısında yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmaya çalışacak.

        Ligin formda takımlarından Göztepe ise 8 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetlik karnesiyle 28 puan topladı ve 6. sırada bulunuyor.

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