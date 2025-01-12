Kasımpaşa, Göztepe'ye konuk olacak
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, 13 Ocak Pazartesi günü (yarın) Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Pazartesi günü (yarın) Göztepe'ye konuk olacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Bu sezon 4 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, haftaya 21 puan ve averajla 10. sırada girdi.
Oynadığı son 5 müsabakanın birini kazanan ve 4'ünden beraberlikle ayrılan lacivert-beyazlı ekip, Göztepe karşısında yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmaya çalışacak.
Ligin formda takımlarından Göztepe ise 8 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetlik karnesiyle 28 puan topladı ve 6. sırada bulunuyor.