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Kasımpaşa - Hatayspor maçı CANLI

Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Ligde çıktığı 22 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 26 puanla 12. sırada girdi

Kasımpaşa - Hatayspor maçı CANLI

Kasımpaşa'nın 11. dakikada Thelin ile attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Bahattin Şimşek
SAAT: 13.30
YAYIN: beIN Sports 1

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic, Thelin
TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

HATAYSPOR: Munir, Popov, Billong, Sackey, Katranis, Aabid, Muhammed, Traore, Akintola, Boupendza, Mame Diouf
TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan

Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Ligde çıktığı 22 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 26 puanla 12. sırada girdi. Yaptığı maçların 10'unu kazanan, 5'inde berabere kalan ve 7'sini kaybeden Hatayspor, hanesine 35 puan yazdırdı. Hatay temsilcisi, averajla 6. basamakta yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Atakaş Hatayspor 1-0 kazanmıştı.

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AYRINTILI PUAN DURUMU

İÇ SAHADA SON 5 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET

Kasımpaşa, sahasında yaptığı son 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet yaşadı. Ligde iç sahada çıktığı ilk 6 müsabakada 14 puan elde eden lacivert-beyazlı takım, son 5 maçında ise istediği sonuçları alamadı. İstanbul temsilcisi, bu karşılaşmalarda Gaziantep'e, Fenerbahçe'ye, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ve Hes Kablo Kayserispor'a mağlup oldu. Kasımpaşa, tek galibiyetini ise Demir Grup Sivasspor karşısında elde etti.

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