Kasımpaşa - İstanbul Başakşehir maçı ne zaman?

Kasımpaşa ve İstanbul Başakşehir, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Kasımpaşa 3 puanla 6. sırada, İstanbul Başakşehir 3 puanla 5. sırada bulunuyor. Kasımpaşa son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. İstanbul Başakşehir son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 157 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kasımpaşa kazanırsa 3.75, beraberlik çıkarsa 3.20, İstanbul Başakşehir sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Kasımpaşa önceki hafta İstanbul Başakşehir mücadelesinde 3-2 yenildi.

İstanbul Başakşehir ise Kasımpaşa karşılaşmasında 3-2 kazandı.

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