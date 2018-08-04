Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa
, 2018-2019 Sezonu hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaştı.
Lacivert-Beyazlılar, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan maçta sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Kasımpaşa'nın golü 12. dakikada Diagne’den geldi. 18. dakikada Cajic’in penaltısını Ramazan Köse kurtardı. İstanbulspor'un golünü ise 41. dakikada İbrahim Yılmaz kaydetti.
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Khalili, Hakan, İlhan, Eduok, Trezeguet, Diagne
İSTANBULSPOR: Alperen, Wellington, Muhammet, Eslem, Muammer, Ali, İbrahim, Muhammed, Cajic, Tuncer, Barış
GOLLER: 12’ Diagne (Kasımpaşa), 41’ İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
SARI KART: 90' Onur Ural (Kasımpaşa)
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