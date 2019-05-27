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Kasımpaşa iyi başladı, kötü bitirdi

AA

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 39 puanla 14. sırada tamamlayan Kasımpaşa, lige yeniden yükseldiği 2012-2013'ten bu yana sıralama bakımından en kötü dönemini yaşadı

Kasımpaşa

Süper Lig'de tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan ve 4. haftada namağlup liderlik koltuğuna oturan lacivert-beyazlı ekip, ilk yarıyı 29 puan ve averajla 4. sırada tamamladı.

Devre arasında en önemli oyuncusu Mbaye Diagne'nin Galatasaray'a transferine izin veren Kasımpaşa'da ikinci yarıda ise işler yolunda gitmedi.

Bu sezon 3 farklı teknik adamla çalışan İstanbul temsilcisi, sadece 2 galibiyet alabildiği ikinci yarıda 10 puan toplayarak beklentileri karşılayamadı.

SON 7 SEZONUN EN KÖTÜ SIRALAMASI

Kasımpaşa, Süper Lig'e yeniden yükseldiği 2012-2013 sezonundan bu yana sıralama bakımından en kötü dönemini yaşadı.

Ligi 39 puanla 14. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takım, son 7 sezon dikkate alındığında en kötü sıralamasını elde etti.

İstanbul temsilcisi, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarını 6'ncı sırada bitirerek tarihinin en başarılı dönemlerini geçirdi. Daha sonra bu başarısını sürdüremeyen Kasımpaşa, 2014-2015'i 13'üncü, 2015-2016'yı 7'nci, 2016-2017'yi 10'uncu ve 2017-2018'i ise 8'inci sırada tamamladı.

LİGİN EN ÇOK GOL YİYEN TAKIMI

Kasımpaşa, bu sezon ligin en çok gol yiyen takımı olarak ön plana çıktı.

Kalesinde 62 gole engel olamayan lacivert-beyazlı takım, bu alanda 18 takım içinde en kötü performansı sergiledi.

Ramazan Köse ve Simone Scuffet'in kalesini koruduğu Kasımpaşa, ligde maç başına kalesinde 1,82 gol gördü. Süper Lig'de lacivert-beyazlılardan sonra en çok gol yiyen takım ise Antalyaspor (55) oldu.

İKİNCİ YARININ EN BAŞARISIZ EKİPLERİNDEN BİRİ

Kasımpaşa, ligin ikinci yarısında Akhisarspor ile en az puan toplayan takım unvanını paylaştı.

İlk yarıyı 29 puanla 4. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takım, ikinci yarıda sadece 10 puan elde edebildi. İkinci yarıda çıktığı 17 müsabakada 2 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Kasımpaşa, 11 kez ise sahadan mağlup ayrıldı.

İlk yarıyı 17 puanla 15. sırada tamamlayan Akhisarspor ise 27 puanla ligi son sırada tamamlayarak küme düştü.

TEKNİK DİREKTÖR İSTİKRARSIZLIĞI

Kasımpaşa, bu sezon 3 farklı teknik adamla çalışarak istikrarsız bir görüntü sergiledi.

Sezona Kemal Özdeş yönetiminde başlayan lacivert-beyazlılar, 8. hafta öncesinde Mustafa Denizli'yi teknik direktörlük görevine getirdi.

Özellikle ikinci yarıda yaşadığı 6 maçlık mağlubiyet serisiyle büyük düşüş yaşayan Kasımpaşa, sezonun bitimine 2 hafta kala Denizli'nin istifa etmesiyle bir kez daha teknik adam değişikliğine başvurdu. İstanbul temsilcisi, Süper Lig'de son 2 maça altyapı antrenörleri İlyas Öztürk ve Erkan Çoker yönetiminde çıktı.

EN GOLCÜ DİAGNE, EN İSTİKRARLI TREZEGUET

Kasımpaşa'nın bu sezon en fazla gol atan oyuncusu, ara transfer döneminde Galatasaray'a transferine izin verilen Mbaye Diagne oldu.

Senegalli futbolcu, ilk yarıda lacivert-beyazlı formayı giydiği 17 maçta 20 kez fileleri havalandırdı. Lacivert-beyazlı ekipte Trezeguet 9 ve Bengali-Fode Koita ile devre arasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yolunu tutan Samuel Eduok 5'er golle skor yüküne katkı sağladı.

Bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Trezeguet, Kasımpaşa'nın ligde en fazla süre alan oyuncusu oldu. Süper Lig'deki 34 maçın hepsine ilk 11'de başlayan Mısırlı hücum oyuncusu, toplam 3 bin 50 dakika sahada kaldı.

Lacivert-beyazlı futbolcular ligde bu sezon 2 kırmızı ve 68 sarı kart gördü. Kasımpaşa'nın Çek futbolcusu David Pavelka, gördüğü 1 kırmızı ve 6 sarı kartla en hırçın isim olarak ön plana çıktı.

ALTI OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Kasımpaşa'da 6 futbolcunun sözleşmesi, 31 Mayıs tarihinde sona erecek.

Bu sezon lacivert-beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen Josue Sa (Anderlecht),Tarkan Serbest (Austria Wien),Simone Scuffet (Udinese),Stipe Perica (Udinese) ve Karim Hafez (Wadi Degla) 31 Mayıs'ta kulüplerine dönecek.

Ligde hiçbir maçta forma giymeyen kaleci Eray Birniçan ise 31 Mayıs'ta serbest kalacak.

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