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Kasımpaşa - Kayserispor | CANLI YAYIN

Kasımpaşa - Kayserispor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Kasımpaşa, Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Bu mücadele öncesinde Kasımpaşa'nın 25, Kayserispor'un 19 puanı bulunuyor

Kasımpaşa - Kayserispor | CANLI YAYIN

Kasımpaşa, Süper Lig'de ikinci yarıya Hes Kablo Kayserispor maçıyla başlıyor. Lacivert-beyazlı ekip, 22. hafta müsabakasında Hes Kablo Kayserispor'u Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırlıyor.

KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR

SAAT: 13.30
HAKEM: Hüseyin Göçek
STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
YAYIN: beIN SPORTS 1

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Anıl, Thelin
YEDEKLER: Ramazan, Berk, Eren, Varga, Doğucan, Hasan Emre, Hodzic, Feyzi, Koomson, Yasin
TEKNİKDİREKTÖR: Fuat Çapa

KAYSERİSPOR: Doğan, Aziz, Uğur, Sapunaru, Kvrzic, Muhar, Gustavo Campanharo, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, Maglica
YEDEKLER: İsmail Çipe, Joseph Attamah, Dimitrios Kolovetsios, Oğuzhan Çapar, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Ramazan Civelek, İlhan Parlak, Melih Okutan, Yasir Subaşı
TEKNİKDİREKTÖR: Dan Petrescu

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AYRINTILI PUAN DURUMU

Ligin ilk yarısında 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi alan Kasımpaşa, 25 puanla 12. sırada yer alıyor. Hes Kablo Kayserispor ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle düşme hattının hemen üstünde 19 puanla 17. durumda.

EV SAHİBİ EKİBİN EKSİKLERİ VAR

Kasımpaşa'da Kayserispor maçı öncesi yeni transferlerden Danny Drinkwater ve Tarkan Serbest'in sakatlıkları bulunuyor. Fode Koita'nın da sakatlığı gerekçesiyle kadroda yer alması beklenmiyor.

İstanbul temsilcisinde tedavisi süren Loret Sadiku ise sarı kart cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

PAŞA'DA DÖRT FUTBOLCU SINIRDA

Kasımpaşa'da 4 futbolcu bu maç öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Oussama Haddadi, Yusuf Erdoğan, Tomas Brecka ve Ramazan Köse, karşılaşmada kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde oynayamayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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